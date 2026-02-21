الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

21 فبراير 2026 16:11

توفي ثلاثة أشخاص في انقلاب قارب قبالة جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط. ويُعتقد أن الضحايا مهاجرون كانوا يحاولون الوصول إلى كريت وبالتالي الاتحاد الأوروبي، قادمين من ليبيا. وذكرت قناة «أيه أر تي نيوز» اليونانية اليوم السبت، أنه جرى إنقاذ 20 شخصاً. وقالت بوابة «إي كريتي دوت جي آر» الإخبارية التابعة لكريت، إن هناك عشرات آخرين مفقودون. وأفادت الإذاعة اليونانية بأن العديد من السفن تشارك في البحث. وقالت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن مصادر من خفر السواحل، إن الحادث وقع على بُعد 15 ميلاً بحرياً تقريباً (نحو 28 كيلومتراً) جنوب كالوي ليمنس في جنوب الجزيرة السياحية الشهيرة. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية عن رياح جنوبية عاتية في المنطقة مما صعّب جهود الإنقاذ. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل نحو 42 ألف مهاجر إلى الجُزر اليونانية بالقوارب العام الماضي. وبحسب أرقام المفوضية، لقي إجمالي 107 أشخاص حتفهم في شرقي البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: د ب أ
ليبيا
اليونان
