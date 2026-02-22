الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عواصف قوية تضرب العاصمة الصينية بكين

أحد المشاة يسير على جسر في بكين
22 فبراير 2026 10:42

تعرضت العاصمة الصينية بكين، لرياح قوية وعواصف رملية منذ بعد ظهر أمس السبت، ما تسبب في تلوث الهواء.

وبحسب خدمات الأرصاد الجوية بالمدينة، ارتفع مستوى تركيز الجسيمات الدقيقة "بي إم 10"، حيث بلغ المتوسط 175 ميكروغراما لكل متر مكعب حتى الساعة الثانية بعد ظهر أمس السبت، مسجلا مستوى تلوث خفيف، ومن المتوقع أن تتجاوز ذروة المستوى 500 ميكروغرام لكل متر مكعب، لتصل إلى مستوى تلوث شديد.

وقامت السلطات بإغلاق بعض المواقع السياحية الخارجية مؤقتا وتعليق بعض الفعاليات الاحتفالية المتعلقة بالعام الصيني الجديد من بعد ظهر أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد، وذلك في ظل سريان إنذار باللون الأصفر ضد الرياح القوية وإنذار باللون الأزرق ضد العواصف الرملية في المدينة.

ومن المتوقع أن تضعف سرعة الرياح في بكين غدا الإثنين، وهو اليوم الأخير من العطلة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية مؤخرا أن من المتوقع أن تشهد عدة مناطق في شمال البلاد رياحا قوية وعواصف رملية ما بين يومي الجمعة والأحد من هذا الأسبوع، مع تفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع ضد الكوارث الجوية الكبرى.

وبسبب الرياح القوية، تم توقيف تشغيل عبارات نقل الركاب على الخط البحري العابر للمناطق بين مقاطعتي لياونينغ وشاندونغ اعتبارا من ظهر أمس السبت، ومن المتوقع استئناف الخدمات تدريجيا اليوم الأحد، بحسب السلطات البحرية المحلية.

 

المصدر: وكالات
عواصف
بكين
الصين
