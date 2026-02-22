الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

رجل إطفاء في موقع استُهدف في كييف (أرشيفية)
22 فبراير 2026 16:11

 دوت انفجارات صباح الأحد في كييف بعدما كانت السلطات حذّرت من خطر هجوم، وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية.وطلبت من السكان البقاء في الملاجئ حتى يتم رفع حالة التأهب.
وأشار رئيس الإدارة العسكرية المحلية تيمور تكاتشنكو على تلغرام أن  إلى أن خمس مناطق في محيط العاصمة تضررت جراء القصف.
وتعرضت البنية التحتية في أوديسا لغارات جوية بطائرات مسيّرة.
وخلال الليل، أعلنت القوات الجوية حالة التأهب في كل أنحاء الأراضي الأوكرانية بسبب خطر وقوع قصف صاروخي.
وانخفضت درجات الحرارة إلى قرابة 10 درجات مئوية تحت الصفر صباح الأحد في العاصمة الأوكرانية عندما استُهدفت مجددا، مع انتشار خدمات الطوارئ في مختلف أنحاء المدينة.
قال تكاتشنكو لاحقا إن الهجمات تسببت في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني.
كما دفعت هذه الضربات إلى تشديد حالة التأهب على طول الحدود الغربية لأوكرانيا.

المصدر: وكالات
كييف
روسيا وأوكرانيا
