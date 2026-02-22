تعليق عمليات مطارات في موسكو إثر هجمات
أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) أن أربعة مطارات في العاصمة الروسية موسكو علّقت الرحلات الجوية، مساء اليوم الأحد، وذلك إثر هجمات بطائرات مسيرة ذكر رئيس بلدية العاصمة المدينة أن الدفاعات الجوية صدتها.
وأضافت الهيئة أن مطارات دوموديدوفو وفنوكوفو وجوكوفسكي أوقفت عملياتها أكثر من مرة في حين استأنف مطار شيريميتيفو عملياته المعتادة.
وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، في عدد من المنشورات عبر تطبيق "تلغرام"، إنه جرى اعتراض أو تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى موسكو بدءا من الساعة الثالثة مساء تقريبا (1200 بتوقيت جرينتش).