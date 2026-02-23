الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البرلمان الأوروبي يؤجل التصويت على اتفاق الرسوم مع أميركا

البرلمان الأوروبي - أرشيفية
23 فبراير 2026 19:13

أرجأ البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حسبما أعلن بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.
وقال لانج: "نريد الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بأنها تحترم الاتفاق". 
وكانت اللجنة قد دعت إلى عقد اجتماع طارئ اليوم لإعادة تقييم الاتفاق التجاري مع واشنطن، بعد قرار المحكمة العليا في أميركا بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة، بما فيها دول أوروبية.
وفي الصيف الماضي، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب على حد أقصى للرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 15% على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى يصبح ساري المفعول. 

المصدر: د ب أ
