الأخبار العالمية

مصرع 15 شخصاً في تحطم طائرة عسكرية بالبيرو

مروحية عسكرية في البيرو - أرشيفية
23 فبراير 2026 19:37

لقي 15 شخصاً حتفهم جراء تحطّم مروحية عسكرية فُقد أثرها أمس الأحد في منطقة أريكيبا بجنوب البيرو، وفقاً لما أعلنت القوات الجوية اليوم الاثنين.
وقالت القوات، في بيان: "تمكّنت دوريات القوات الخاصة والشرطة، بعد تكثيف عمليات البحث، من تحديد موقع المروحية من طراز (إم آي-17) التي فُقِد الاتصال اللاسلكي بها بعد ظهر الأحد".
واضافت أن "فرق الإنقاذ أكدت مقتل أفراد الطاقم الأربعة، إضافة إلى الركاب الأحد عشر الذين كانوا على متن المروحية"، مشيرة إلى أن من بينهم سبعة دون سن الثامنة عشرة.
وأُبلِغ عن اختفاء المروحية بعد ظهر الأحد إثر إقلاعها من مدينة بيسكو في إقليم إيكا باتجاه تشالا في إقليم أريكيبا، على بُعد نحو 1100 كيلومتر جنوب العاصمة ليما. وعثر المُنقذون على حطام المروحية في منطقة تشالا.

المصدر: آ ف ب
