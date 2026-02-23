بوتين: الأسلحة النووية تضمن الردع الاستراتيجي

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن أهمية الأسلحة النووية ودورها في الردع الاستراتيجي بالنسبة لبلاده، وذلك بمناسبة يوم المدافع عن الوطن.

وقال بوتين، في خطاب بمناسبة عطلة تكريم القوات المسلحة "تطوير الثالوث النووي لايزال أولوية مطلقة، حيث أنه يضمن أمن روسيا ويضمن الردع الاستراتيجي الفعال وميزان القوى في العالم".

وأضاف أن روسيا ستطور أسلحة أخرى بهدف تحسين "استعدادها القتالي وقدرتها على الحركة والعمل تحت كل الظروف وحتى الأكثر صعوبة".

وقال إن ممثلي "كل الشعوب" في "الدولة الشاسعة" يدافعون عن مصالح روسيا في أوكرانيا.

وأعرب مجددا عن ثقته في أن روسيا سوف تفوز في الأزمة الحاليةفي أوكرانيا.

وأكد "سوف نواصل جهودنا الشاملة لتعزيز الجيش والبحرية، بالأخذ في الاعتبار الوضع الدولي"، مضيفا أن الخبرة القتالية التي اكتسبت في أوكرانيا سوف تستغل أيضا.