الأخبار العالمية

عاصفة ثلجية كبرى تضرب شمال شرق الولايات المتحدة

عاصفة ثلجية كبرى تضرب شمال شرق الولايات المتحدة
24 فبراير 2026 09:22

أصدرت سلطات ولايات عدة في شمال شرق الولايات المتحدة تحذيرات لسكانها الذين يتخطى عددهم 40 مليون نسمة من سوء الأحوال الجوية، في خضم عاصفة كبرى مصحوبة بثلوج كثيفة، في حين حظرت نيويورك التنقلات.
وضربت العاصفة المسماة "نورإيستر" المنطقة ليلاً، مما تسبب في تعطيل رحلات جوية وحرمان مئات الآلاف من المنازل والشركات من الكهرباء.
وأصدر رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني قراراً بحظر حركة السير إلا للضرورات القصوى وذلك حتى ظهر الإثنين وبإغلاق المدارس.
وهو ما فعلته كذلك السلطات في نيوجيرزي ورود آيلاند.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن تساقط الثلوج سيتراجع خلال الليل، لكنها حذرت من أن هبوب الرياح القوية سيتواصل في بعض المناطق.
وحتى الساعة الرابعة عصراً (21,00 ت غ)، أُلغيت أكثر من 5600 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة، وتأخرت مئات الرحلات الأخرى، وفقاً لخدمة التتبع "فلايت أوير".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
عاصفة ثلجية
