الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تحطم طائرة إسعاف جوي في الهند

تحطم طائرة إسعاف جوي في الهند
24 فبراير 2026 11:51

 صرحت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء بأن طائرة إسعاف جوي تحطمت في غابة كثيفة شرقي الهند، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم سبعة أشخاص. وذكرت هيئة الرقابة على الطيران في البلاد في بيان لها، أن الطائرة من طراز "بيتشكرافت سي 90" ، التي تشغلها شركة "ريد بيرد" للطيران، فقدت السيطرة بعد دقائق من إقلاعها من رانشي، عاصمة ولاية جهارخاند، يوم الاثنين.

وكانت الطائرة تنقل مريضاً بحروق في حالة حرجة إلى نيودلهي لتلقي علاج طبي متقدم، وكان يرافقه طبيب ومسعف واثنان من أفراد أسرته، بالإضافة إلى الطيار ومساعده. وقالت المسؤولة المحلية الرفيعة، كيرثيشري جيه، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) من موقع الحادث اليوم الثلاثاء: "لقد لقي الأشخاص السبعة الذين كانوا على متن طائرة الإسعاف الجوي حتفهم، وتم إرسال جثامينهم لتشريحها". ويشتبه مسؤولو الولاية في أن الطائرة فقدت السيطرة بعد تعرضها لمطبات هوائية ناتجة عن سوء الأحوال الجوية. 

المصدر: وكالات
