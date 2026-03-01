اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في المنطقة

نيويورك (الاتحاد)



أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من اندلاع “سلسلة من الأحداث لا يمكن لأحد السيطرة عليها” في الشرق الأوسط.

وقال غوتيريش في مجلس الأمن إن “العمل العسكري ينطوي على خطر إشعال سلسلة من الأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة الأكثر تقلبا في العالم”.

وندد في الوقت نفسه بالضربات الإيرانية على دول عدة في المنطقة.

وأضاف: «العمل العسكري يتّسع بسرعة في المنطقة، ما يولد وضعاً أكثر تقلباً وأقل إمكاناً لتوقّعه، ويزيد بالتالي من خطر سوء التقدير»، مكرراً دعوته إلى وقف إطلاق نار فوري.

واجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في المنطقة بعد قصف طهران أهدافاً في عدد من دول المنطقة.

وترأست بريطانيا، التي تتولى الرئاسة الشهرية للمجلس، الاجتماع.

وقالت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والصين طلبتا عقد اجتماع طارئ. وأضافت أن فرنسا والبحرين وكولومبيا طلبت عقد الاجتماع أيضاً.

وأبلغ ⁠غوتيريش، المجلس المكون من ⁠15 ‌عضواً، بأنه ⁠ليس في وضع ⁠يسمح له بتأكيد ​التقارير ⁠الإسرائيلية ​عن وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وحذر من مخاطر اتساع نطاق الصراع الإقليمي، وما يترتب عليه من «عواقب وخيمة على المدنيين والاستقرار الإقليمي».

في الأثناء، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل سيعقدون اجتماعاً «طارئاً» بشأن إيران اليوم، بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة أمس.

ودانت بروكسل الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة. وجاء في منشور لكالاس على منصة إكس إن «الهجمات العشوائية التي يشنّها النظام الإيراني على جيرانه تنطوي على مخاطر جرّ المنطقة إلى حرب أوسع نطاقاً»، وقال إن الوزراء سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو بشأن «الأحداث المتسارعة».

وأضافت «من الضروري ألا يتوسّع نطاق الحرب أكثر من ذلك. هناك قرارات يتعيّن على النظام الإيراني اتّخاذها».



تضامن كامل

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: «تشكّل الضربات تصعيداً خطيراً في الوضع العسكري في الشرق الأوسط. وأعبّر عن تضامني الكامل مع الدول المستهدفة»، مرحباً بقرار عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وجاء في منشور لكوستا على منصة للتواصل الاجتماعي «يجب أن يعمل المجلس على إعادة إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».