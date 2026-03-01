السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن تتصدى لهجوم إيراني

عواصم (الاتحاد)



تصدت السعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن، أمس، لصواريخ إيرانية استهدفت أراضيها، مؤكدة أن الوضع الأمني تحت السيطرة، وجميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة.

واستهدفت هجمات إيرانية، أمس، منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وتم التصدي لها، وأعربت المملكة، في بيان أمس، عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات السافرة والجبانة، مؤكدة أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

وفي ضوء هذا العدوان غير المبرر، أكدت المملكة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

وفي البحرين، أعلن مركز الاتصال الوطني البحريني تعرض مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس لهجوم صاروخي، ووقوع اعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود البلاد، تم إطلاقها من خارج أراضيها، في انتهاكٍ سافر لسيادتها وأمنها. وقال المركز إنه تم التصدي لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، وتعاملت معها المنظومات التابعة لـ«قوة دفاع البحرين» بنجاح، موضحاً أن الجهات الأمنية والعسكرية المختصة باشرت فوراً تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة.

وأكدت القيادة العامة لـ«قوة دفاع البحرين» أن الوضع مطمئن وتحت السيطرة، ولم ينتج عن الهجوم الصاروخي العدائي من إيران أي إصابات أو خسائر في الأرواح، لافتة إلى أن عملية تأمين موقع الهجوم مستمرة بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة. وأعلنت «شؤون الطيران المدني» بوزارة المواصلات البحرينية، أن الحركة الجوية في مطار البحرين الدولي قد تشهد تحويل أو إلغاء أو إعادة جدولة عدد من الرحلات القادمة والمغادرة؛ نظراً لإغلاق المجال الجوي للبلاد وفوق بعض دول المنطقة في ضوء المستجدات الراهنة، منوهة بأنها ستواصل تزويد الجمهور بالمستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة أولاً بأول.

وفي الكويت، أعلنت رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﯿﺶ، أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺻﻮارﯾﺦ ﺟﻮﯾﺔ ﺗﻢ رﺻدها ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻮي وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ، داعيةً اﻟﺠﻤﯿﻊ لاﺳﺘﻘﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، وﻋﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ الإشاعات أو اﻷﺧﺒﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، تصدي سلاح الدفاع الجوي، صباح أمس، بنجاح لصواريخ بالستية استهدفت قاعدة علي السالم الجوية، نتج عنها سقوط شظايا وحطام ناتج عن عملية الاعتراض في محيطها، فيما كشفت الوزارة لاحقاً عن إصابة 3 من منتسبي القوات المسلحة نتيجة سقوط شظايا في القاعدة جراء التعامل مع الصواريخ الباليستية والمسيَّرات.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، استقبال 12 حالة إصابة في عدد من مستشفيات البلاد على خلفية الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند: إن «مستشفى الفروانية استقبل 9 حالات، فيما استقبل مستشفى الجهراء حالتين، واستقبل مستشفى مبارك حالة واحدة».

وأوضح السند أن طبيعة الإصابات تنوعت بين «إصابات ناتجة عن ارتطام منخفض الشدة، وإصابات في الفخذين، وإصابات في الظهر والصدر، وإصابة في اليد، إضافة إلى إصابات سطحية في الوجه والرقبة».

وأضاف أنه «توجد في مستشفى الفروانية حالة واحدة في غرفة الإنعاش لتلقّي الرعاية المكثفة والرقابة الدقيقة، فيما تتلقى بقية الحالات الرعاية في أقسام الملاحظة للرجال والنساء، وجميعها تحت المتابعة الطبية المستمرة».

وأفاد بأن «الحالة الأولى في مستشفى الجهراء تعاني من إصابة نافذة في الفخذ الأيمن والحالة العامة مستقرة وتخضع للمتابعة من فريق الطوارئ وجراحة الإصابات مع استكمال الفحوص اللازمة، أما الحالة الثانية، فهي إصابة سطحية في الرأس والحالة العامة مستقرة، وتخضع للملاحظة الطبية».

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية استمرار العمليات العسكرية للتصدي لموجات الهجمات الصاروخية البالستية والطائرات المسيّرة في إطار حماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة وتحت المتابعة المستمرة على مدار الساعة ضمن منظومة أمنية متكاملة ترتكز على الجاهزية العالية والرصد الدقيق والتقييم الفوري للمستجدات كافة. وفي قطر، ذكرت وزارة الدفاع أنها تمكنت من التصدي بنجاح ‏لثلاث موجات من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة، بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، مجددة التأكيد أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.‏

وأكدت الوزارة في بيان، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة، مشددةً على أن أن القوات المسلحة تملك كامل القدرات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.‏

وقالت وزارة الداخلية القطرية إنه وبفضل عملية الاعتراض الناجحة للهجمات التي استهدفت أراضي الدولة، فإن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار، وفقاً للمسح الميداني الأولي، إذ لم تسجَّل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية في المناطق السكنية، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى، وأن فرق الاستجابة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات.



صاروخان

في الأثناء، أعلن الجيش الأردني في بيان أن دفاعاته الجوية أسقطت صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إنه تم أمس إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية، مؤكداً أنه جرى التصدي لهما بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية.