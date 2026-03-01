الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
البحرين تتصدى لموجة جديدة من الصواريخ البالستية والمسيرات

1 مارس 2026 14:13

تصدت منظومات الدفاع الجوي الصاروخي في مملكة البحرين لموجة جديدة من الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية التي استهدفت البلاد، وتمكنت من تدميرها والتعامل معها بفاعلية عالية.

وأوضح مركز الاتصال الوطني البحريني، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين(بنا)، أنه تم رصد سقوط شظايا محدودة في عدد من المناطق نتيجة عمليات التدمير مشيرا إلى أن الجهات المختصة بدأت إجراءاتها الفورية للتأكد من سلامة المواقع والتعامل مع أي آثار مترتبة.

"الداخلية البحرينية": حريق بسفينة إثر سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه ومقتل عامل وإصابة اثنين
تواصل الاعتداءات الإيرانية على «دول الخليج العربية»

وأكد المركز أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها، مشددا على أن سلامة المواطنين والمقيمين تمثل أولوية قصوى، وأن الجاهزية مستمرة على مدار الساعة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الوطن واستقراره.

 

المصدر: وام
البحرين
الصواريخ الباليستية
الصواريخ
المنامة
