ترامب: القيادة الجديدة لإيران ترغب في استئناف المفاوضات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن «القيادة الجديدة لإيران ترغب في استئناف المفاوضات، وأنا أوافق»، فيما ذكرت وزارة خارجية سلطنة عُمان أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقل موقف بلاده الداعي إلى السلام، وأكد انفتاح طهران على أي «جهود جادة» تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار.

وأضاف ترامب في تصريحات أوردتها وسائل إعلام أميركية: «إنهم يريدون التحدث، وقد وافقتُ على التحدث، لذا سأتحدث إليهم. كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر. كان ينبغي أن يقدموا ما كان عملياً وسهل التنفيذ في وقت أبكر. لقد انتظروا طويلاً. ولا أستطيع الجزم بموعد المحادثات الجديدة مع إيران».

وأشار إلى أن بعض الإيرانيين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة لم يعودوا على قيد الحياة، وقال: «معظم هؤلاء الأشخاص رحلوا. بعض الأشخاص الذين كنا نتعامل معهم رحلوا، لأنها كانت ضربة كبيرة».

وكان ترامب قال لـ«فوكس نيوز»، أمس: «الأمور في إيران تتقدم بسرعة، ولا أحد يستطيع أن يصدق حجم النجاح الذي نحققه، 48 قائداً سقطوا دفعة واحدة. لست قلقاً بشأن أسعار النفط، أو التأثيرات على مضيق هرمز».

وأضاف ترامب أنه «يعرف عدد الأهداف المتبقية في إيران التي يجب ضربها»، مؤكداً أن عملية «الغضب الملحمي» مستمرة بسرعة.

كما قال الرئيس الأميركي في منشور على منصة «تروث سوشال» أمس، إن الولايات المتحدة أغرقت 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية، مشيراً إلى تدمير مقرات القيادة التابعة للبحرية.

وذكر ترامب «أُبلغتُ للتو أننا دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية، بعضها كبير وهام نسبياً. سنلاحق البقية، وستغرق الأخرى قريباً!».

وأكدت إيران مقتل عدد من القادة الكبار على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وقائد الحرس الثوري اللواء محمد باكبور ورئيس هيئة الأركان اللواء عبدالرحيم موسوي ووزير الدفاع عزيز نصير زادة.

وفي السياق، ذكرت وزارة خارجية سلطنة عُمان أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقل موقف بلاده الداعي إلى السلام، وأكد انفتاح بلاده على أي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.

وأشار عراقجي، بحسب بيان وزارة الخارجية العُمانية، إلى أن «الهجوم الإسرائيلي الأميركي على بلاده كان سبباً في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة»، وأعرب عن تقدير إيران لدور سلطنة عُمان البنّاء ومساعيها الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض.



العودة إلى الحوار

من جانبه، أكد وزير الخارجية العُماني «استمرار السلطنة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار والتفاوض لحل الصراع الدائر دبلوماسياً وبما يحقق المطالب المشروعة لجميع الأطراف، داعياً الجانب الإيراني إلى التحلي بضبط النفس وتفادي كل ما من شأنه أن يقوّض ويؤرق علاقات حسن الجوار».