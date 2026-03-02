الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

قبرص: تعاملنا مع مسيّرتين متّجهتين إلى قاعدة بريطانية

جندي يحرس بوابة القاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص
2 مارس 2026 16:21

أعلن كونستانتينوس ليتمبيوتيس الناطق باسم الحكومة في قبرص، اعتراض مسيّرتين كانتا متّجهتين إلى قاعدة بريطانية في قبرص اليوم الاثنين.
وأفاد المتحدث، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بأنه "تم التعامل مع مسيّرتين متّجهتين نحو القواعد البريطانية في أكروتيري في الوقت المناسب".
أُخيلت القاعدة بعد دوي صفارات الإنذار، بحسب ما أفاد مراسل صحافي.
وشوهدت حوالى 70 سيارة تغادر قاعدة "أكروتيري" على الساحل الجنوبي للجزيرة، بحسب ما أفاد المراسل. تضم القاعدة مدنيين يعملون في الموقع إلى جانب عسكريين.
وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس القبرصي نيكوس خريستوديليدس تحطم طائرة مسيّرة إيرانية في القاعدة ذاتها.

أخبار ذات صلة
هجوم بـ «مسيرة» على قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص
قطر: إسقاط طائرتين إيرانيتين واعتراض صواريخ ومسيرات
المصدر: وكالات
قبرص
قاعدة عسكرية
طائرات مسيرة
