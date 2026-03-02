الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

"قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال جراء هجوم عسكري

شعار "قطر للطاقة"
2 مارس 2026 17:39

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال عقب هجمات إيرانية على مرافقها التشغيلية في موقعيْن، في خضم ضربات تنفّذها طهران.
وقالت الشركة، في بيان على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنه "بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر، أوقفت قطر للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة".
وأضافت الشركة "قطر للطاقة تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة".
قبل هدا الإعلان، قالت وزارة الدفاع القطرية إن مسيّرتين إيرانيّتين استهدفتا محطة كهرباء ومنشأة طاقة اليوم الاثنين.
وأشارت الوزارة إلى أن مسيّرة استهدفت خزان مياه تابعا لمحطة توليد كهرباء في مسيعيد جنوب العاصمة الدوحة، بينما استهدفت مسيّرة أخرى منشأة طاقة في راس لفان في الساحل الشمالي.
وأشارت الوزارة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات.

المصدر: وكالات
