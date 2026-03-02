الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
البحرين تعترض 70 صاروخاً باليستياً و59 طائرة مسيّرة إيرانية

2 مارس 2026 22:09

أعلن مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي الصاروخي التابعة لقوة دفاع البحرين في صد موجة جديدة من الهجمات العدائية الآثمة استهدفت المملكة، حيث تمكنت بكفاءة عالية من اعتراض وتدمير 70 صاروخاً باليستياً و59 طائرة مسيّرة إيرانية.
وشدد المركز على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة مملكة البحرين ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً احتفاظ المملكة بحقها القانوني الكامل في الرد واتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لحفظ سيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأوضح المركز أن الجهات المعنية تعاملت فوراً، وفق البروتوكولات المعتمدة، مع سقوط شظايا محدودة نجمت عن عمليات تدمير الأهداف المعادية في بعض المواقع، مشيراً إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة عبر منظومة متكاملة تعمل بأعلى مستويات الجاهزية واليقظة التامة.
وفي ختام بيانه، جدد مركز الاتصال الوطني تأكيده على ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، مهيباً بالجمهور تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مع تجنب تداول الشائعات لتعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية في ظل الأوضاع الراهنة.

"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الدفاع القطرية تعلن استهداف مسيرتين إيرانيتين منشآت دون خسائر بشرية
المصدر: وام
إيران
الدفاع الجوي
البحرين
قوة دفاع البحرين
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العُماني
الأخبار العالمية
مسيرات تستهدف خزانات الوقود بميناء الدقم العُماني
اليوم 11:49
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
علوم الدار
بالتنسيق مع «الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي.. «قطارات الاتحاد» تشغّل قطار الركاب ضمن رحلاته التجريبية
اليوم 10:29
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
صعود أسعار النفط
اليوم 09:58
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
اليوم 09:49
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
الأخبار العالمية
"الدفاع القطرية" تعلن حصيلة الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني
اليوم 09:41
