عشرات القتلى بهجوم مسلح في جنوب السودان

نيروبي (وكالات)



أعلن وزير الإعلام في منطقة روينج في جنوب السودان، أمس، أن حصيلة الهجوم الذي نفذه مجهولون على بلدة في المنطقة الأحد ارتفعت إلى 169 قتيلاً، مقارنة بحصيلة ⁠أولية بلغت 122 قتيلاً.

وتصاعدت وتيرة العنف في البلاد ​خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ يهدد الصراع ​السياسي ‌الداخلي اتفاقية السلام ⁠التي ​أبرمت عام 2018.

وقال وزير الإعلام جيمس مونيلواك ماجوك: إن أحدث هجوم وقع في بلدة أبيمنوم في روينج، التي تعرضت لاقتحام من شبان ‌من منطقة مايوم في ولاية الوحدة المجاورة، حيث ‌وقعت معارك استمرت لأكثر من ثلاث ساعات. ويعتقد أن تسعين من القتلى مدنيون، بالإضافة إلى 79 ​جندياً حكومياً. وأضاف مونيلواك أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال مونيلواك: «نعتقد أن هذا العدد قد يرتفع؛ لأن العديد من الأشخاص فروا إلى الغابات عند وقوع الهجمات، ولا ‌يزال هناك بعض المفقودين»، مضيفاً أن ​الحكومة لا تعرف دوافع الهجوم.

ولم يرد وزير الإعلام في ولاية الوحدة، نياكينيا يوهانس كياه، بعد على طلب للتعليق.

ويسلط هذا العنف ​الضوء على مخاوف، ‌بعضها ⁠من ‌الأمم المتحدة، من تفاقم حالة ‌عدم الاستقرار منذ اعتقال النائب الأول السابق للرئيس، ريك مشار، قبل ⁠عام.

ووقع الرئيس سلفا كير اتفاقية سلام مع ​مشار عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية التي خلفت نحو 400 ألف قتيل.

لكن تنفيذ الاتفاقية يسير ببطء، وتكررت الاشتباكات بين القوات المتنازعة بسبب خلافات حول كيفية تقاسم ​السلطة.