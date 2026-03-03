مقتل شقيقين برصاص مستوطنين بالضفة

نابلس (وكالات)



قُتل شقيقان فلسطينيان وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين أمس، في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية قريوت في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيان. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: قتل مواطنان اثنان من قريوت جنوب نابلس برصاص مستعمرين. وأكد مصدر في وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيلين شقيقان.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر بتعامل طواقمه مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة بالكتف لفتى (15 عاماً).

وتصاعد عنف المستوطنين خصوصاً بعد أن سرّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي، وفقاً لمنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان.

ولم يتراجع منسوب العنف رغم اتفاق وقف النار في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي.