البحرين تبعث بخطاب إلى أمين عام الأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإيرانية

المنامة (الاتحاد)



قامت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإرسال خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بشأن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

ودان الخطاب الذي أرسلته البحرين بصفتها رئيساً للدورة الـ 46 لمجلس التعاون، واستنكر بأشد العبارات، الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف الخطاب أن «دول المجلس أعلنت تضامنها الكامل ووقوفها مع الدول التي طالها هذا الاستهداف»، مشددةً على أن أمن الدول الشقيقة كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يعد مساساً بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح أن «دول المجلس حذرت في الوقت ذاته من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار هذا التصعيد المرفوض»، مبيناً أنها «تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة رداً على هذا الاستهداف، بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، وبما يتوافق مع القانون الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعوبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها».