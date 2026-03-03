الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السعودية تُدين بأشد العبارات أمام مجلس حقوق الإنسان اعتداءات إيران

السعودية تُدين بأشد العبارات أمام مجلس حقوق الإنسان اعتداءات إيران
3 مارس 2026 04:48

جنيف (وام)

أدانت المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، واعتداء مباشراً على سيادة الدول وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في بيان ألقاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة، بالنيابة عن المجموعة العربية، في النقاش العام تحت البند الثاني، وذلك ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
 وأكدت المملكة، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن هذا الاستهداف يُمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وشدّدت على أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت كانت فيه دول عربية تبذل جهوداً مكثفة للوساطة وخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والحوار، الأمر الذي يجعل هذا التصعيد غير مبرر ويقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
 وأعربت المملكة في البيان عن تضامنها الكامل مع الدول العربية المستهدفة، وتؤكد حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية شعوبها وأمنها.

