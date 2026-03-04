إسرائيل تستهدف مجلس الخبراء الإيراني

طهران (وكالات)



شنّت إسرائيل ضربات على مبنى تابع لمجلس خبراء القيادة، الموكل بانتخاب مرشد أعلى في إيران، بحسب ما أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء الإيرانية، أمس.

وأوردت: «هاجم الإسرائيليون مبنى لمجلس خبراء القيادة في مدينة قم، الواقعة إلى الجنوب من طهران».

وتعود لمجلس خبراء القيادة في إيران صلاحية انتخاب المرشد الأعلى للجمهورية.

وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء، أن «مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على وسط طهران، في اليوم الرابع من الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل».

وبثت الوكالة مقطع فيديو صوّر في وسط طهران، حيث العديد من المقار الحكومية، يظهر سحابة من الدخان في الأجواء وأضراراً جسيمة لحقت بالحي المجاور لساحة انقلاب الشهيرة.