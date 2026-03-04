الخميس 5 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تستهدف مجلس الخبراء الإيراني

إسرائيل تستهدف مجلس الخبراء الإيراني
4 مارس 2026 04:38

طهران (وكالات)

شنّت إسرائيل ضربات على مبنى تابع لمجلس خبراء القيادة، الموكل بانتخاب مرشد أعلى في إيران، بحسب ما أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء الإيرانية، أمس.
وأوردت: «هاجم الإسرائيليون مبنى لمجلس خبراء القيادة في مدينة قم، الواقعة إلى الجنوب من طهران».
وتعود لمجلس خبراء القيادة في إيران صلاحية انتخاب المرشد الأعلى للجمهورية.
وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء، أن «مقاتلات إسرائيلية شنت غارات على وسط طهران، في اليوم الرابع من الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل».
وبثت الوكالة مقطع فيديو صوّر في وسط طهران، حيث العديد من المقار الحكومية، يظهر سحابة من الدخان في الأجواء وأضراراً جسيمة لحقت بالحي المجاور لساحة انقلاب الشهيرة.

أخبار ذات صلة
البحرين تعلن تدمير 74 صاروخاً و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم
الإمارات تُدين محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي ‎إيراني
إيران
إسرائيل
طهران
علي خامنئي
آخر الأخبار
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اقتصاد
الصين تحدد هدفها للنمو الاقتصادي خلال 2026
اليوم 11:48
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يواصل الارتفاع
اليوم 11:08
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
علوم الدار
شهدها نهيان بن زايد.. مجلس محمد بن زايد ينظم جلسة "دروس من فكر الوالد المؤسس في التعاون"
اليوم 10:55
سيدة أثناء تصويتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية النيبالية في كاتماندو
الأخبار العالمية
الناخبون في نيبال يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
اليوم 09:59
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 09:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©