البحرين: تدمير 74 صاروخاً و92 طائرة مسيّرة إيرانية معادية منذ السبت الماضي

أعلنت مملكة البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت بنجاح من تدمير 74 صاروخاً و92 طائرة مسيّرة إيرانية منذ يوم السبت الماضي.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن منظوماتها الدفاعية على أهبة الاستعداد والجاهزية دائماً للتعامل مع التهديدات كافة، واصفة استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، وشددت على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم.