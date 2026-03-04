«مجلس الأمن» يجدد دعمه للمبعوثة الأممية إلى ليبيا

نيويورك (وام)



جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته، مؤكدين مساندتهم لجهودها في الوساطة والمساعي الحميدة لدفع عملية سياسية شاملة في البلاد، بما في ذلك خريطة الطريق التي أعلنتها في 21 أغسطس 2025.

جاء ذلك خلال بيان أصدره أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول بتاريخ نيويورك، بشأن ليبيا، دعوا خلاله جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط الكامل والجدي، ومن دون تأخير في خريطة الطريق السياسية التي طرحتها الممثلة الخاصة، وحثّوهم على إظهار الإرادة السياسية اللازمة، وروح التوافق للمضي قدماً في عملية يقودها ويملك زمامها الليبيون أنفسهم.

كما شددوا على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الانقسامات المؤسسية، أو تقويض فرص المصالحة الوطنية، أو الإسهام في تدهور الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد. وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إحراز تقدم نحو توحيد جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة صون وحدة واستقلال السلطة القضائية.

كما دعا البيان إلى تنفيذ برنامج التنمية الموحد، مع التأكيد على أهمية إقرار ميزانية موحدة لتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم على احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مشددين على ضرورة الامتناع عن أي تدخل خارجي.

وفي ختام البيان، أعرب أعضاء المجلس عن التزامهم القوي بالدور المحوري للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، وبدعم من المجتمع الدولي، داعين المجتمع الدولي إلى مساندة الممثلة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.