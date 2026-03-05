البحرين: استهداف موقع يضم منشآت نفطية

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بأن إحدى منشآتها في منطقة صناعية مجاورة لمصفاة نفط استُهدفت اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان "استهداف إحدى المنشآت في منطقة المعامير والجهات المختصة تباشر الحادث".

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في وقت سابق اليوم، أن منظومات دفاعها الجوي دمرت، منذ بدء الاعتداء الغاشم، 75 صاروخًا و123 طائرة مسيرة.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.