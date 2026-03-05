الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البحرين: استهداف موقع يضم منشآت نفطية

علم البحرين
5 مارس 2026 20:43

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بأن إحدى منشآتها في منطقة صناعية مجاورة لمصفاة نفط استُهدفت اليوم الخميس.
وقالت الوزارة، في بيان "استهداف إحدى المنشآت في منطقة المعامير والجهات المختصة تباشر الحادث".
كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في وقت سابق اليوم، أن منظومات دفاعها الجوي دمرت، منذ بدء الاعتداء الغاشم، 75 صاروخًا و123 طائرة مسيرة.

أخبار ذات صلة
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية
اعتداء صاروخي إيراني يستهدف مصفاة في البحرين

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

المصدر: وكالات
البحرين
منشأة نفطية
استهداف
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©