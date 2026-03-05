"الناتو" يعزز دفاعاته الجوية بعد اعتراض صاروخ إيراني

ذكر المقر العسكري لحلف شمال ​الأطلسي (الناتو) أن التحالف يعزز منظومة الدفاع الصاروخي ⁠الباليستي على مستوى دول ​الأعضاء بعد اعتراض صاروخ ​إيراني ‌كان يستهدف ⁠تركيا.

وأشار ​العقيد مارتن أودونيل المتحدث باسم المقر العسكري الأعلى للحلف في ‌أوروبا، في منشور على ‌منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن مستوى الجاهزية سيظل على مستوى ​عال إلى أن تهدأ حدة التهديدات من "الهجمات المستمرة والعشوائية التي تشنها إيران في ‌أنحاء المنطقة".

وقال ​أودونيل إن الحلف "نفذ بشكل مثالي" دفاعه الصاروخي في تركيا، العضو في الناتو، ​الأربعاء.

وأضاف "في ‌أقل ⁠من ‌10 دقائق، ‌رصد أفراد حلف شمال الأطلسي ⁠تهديدا للحلفاء، وهو صاروخ باليستي، ​وأكدوا مساره، ونبهوا أنظمة الدفاع الصاروخي البرية والبحرية، وأطلقوا صاروخا اعتراضيا لإحباط التهديد وحماية ​أراضينا وشعوبنا".