"الناتو" يعزز دفاعاته الجوية بعد اعتراض صاروخ إيراني

ذكر المقر العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن التحالف يعزز منظومة الدفاع الصاروخي الباليستي على مستوى دول الأعضاء بعد اعتراض صاروخ إيراني كان يستهدف تركيا.
وأشار العقيد مارتن أودونيل المتحدث باسم المقر العسكري الأعلى للحلف في أوروبا، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن مستوى الجاهزية سيظل على مستوى عال إلى أن تهدأ حدة التهديدات من "الهجمات المستمرة والعشوائية التي تشنها إيران في أنحاء المنطقة".
وقال أودونيل إن الحلف "نفذ بشكل مثالي" دفاعه الصاروخي في تركيا، العضو في الناتو، الأربعاء.
وأضاف "في أقل من 10 دقائق، رصد أفراد حلف شمال الأطلسي تهديدا للحلفاء، وهو صاروخ باليستي، وأكدوا مساره، ونبهوا أنظمة الدفاع الصاروخي البرية والبحرية، وأطلقوا صاروخا اعتراضيا لإحباط التهديد وحماية أراضينا وشعوبنا".