الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الناتو" يعزز دفاعاته الجوية بعد اعتراض صاروخ إيراني

طائرة "أواكس" تحمل شعار حلف الناتو
6 مارس 2026 01:50

ذكر المقر العسكري لحلف شمال ​الأطلسي (الناتو) أن التحالف يعزز منظومة الدفاع الصاروخي ⁠الباليستي على مستوى دول ​الأعضاء بعد اعتراض صاروخ ​إيراني ‌كان يستهدف ⁠تركيا.
وأشار ​العقيد مارتن أودونيل المتحدث باسم المقر العسكري الأعلى للحلف في ‌أوروبا، في منشور على ‌منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن مستوى الجاهزية سيظل على مستوى ​عال إلى أن تهدأ حدة التهديدات من "الهجمات المستمرة والعشوائية التي تشنها إيران في ‌أنحاء المنطقة".
وقال ​أودونيل إن الحلف "نفذ بشكل مثالي" دفاعه الصاروخي في تركيا، العضو في الناتو، ​الأربعاء.
وأضاف "في ‌أقل ⁠من ‌10 دقائق، ‌رصد أفراد حلف شمال الأطلسي ⁠تهديدا للحلفاء، وهو صاروخ باليستي، ​وأكدوا مساره، ونبهوا أنظمة الدفاع الصاروخي البرية والبحرية، وأطلقوا صاروخا اعتراضيا لإحباط التهديد وحماية ​أراضينا وشعوبنا".

أخبار ذات صلة
ترامب: نعتزم لعب دور كبير بتشكيل المشهد السياسي الإيراني
إيران و«إخوان السودان».. تحالف مشبوه يعمّق الصراعات الإقليمية
المصدر: وكالات
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
إيران
صاروخ باليستي
تركيا
آخر الأخبار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«أوقاف أبوظبي» تتعاون مع مجموعة اللولو العالمية لتطوير مشاريع تجارية دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 17:19
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
الرياضة
«الليجا» تستعد لـ«الجولة الكلاسيكية» بأطقم مستوحاة من إرث الأندية
اليوم 17:15
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
علوم الدار
"تمهّل.. هناك من ينتظرك" حملة مرورية لتعزيز السلامة في رمضان
اليوم 17:10
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
الرياضة
تشافي يقترب من قيادة المغرب بعد مونديال 2026
اليوم 17:10
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
الرياضة
بياستري الأسرع في «التجارب الثانية» بسباق أستراليا
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©