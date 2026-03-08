واشنطن تبدأ استخدام قواعد بريطانيا

لندن (وكالات)



أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، أن الولايات المتحدة بدأت استخدام قواعدها لتنفيذ عمليات دفاعية؛ بهدف منع إيران من إطلاق صواريخ بالمنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان: «إن الولايات المتحدة بدأت استخدام القواعد البريطانية لعمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة»، وهو ما وصفته الوزارة بأنه «يعرض حياة البريطانيين للخطر».

وأكد البيان أن «طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون وإف - 35 تواصل عملياتها الجوية فوق دول الشرق الأوسط في إطار جهودها الرامية للدفاع عن المصالح البريطانية وحلفائها».

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن «مروحية من طراز ميرلين في طريقها إلى المنطقة؛ بهدف توفير مراقبة جوية إضافية، ولتعزيز قدرات البلاد الدفاعية».

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية نشر سفينة حربية ومروحيتين من طراز «وايلدكات» مزودتين بقدرات لمواجهة الطائرات المسيرة في شرق البحر المتوسط، عقب استهداف إيران قاعدة بريطانية في إدارة جنوب قبرص.