البحرين تكثف جهودها لضمان الأمن والاستقرار

المنامة (الاتحاد)



تشهد مملكة البحرين تطورات متلاحقة في ظل المستجدات الإقليمية واستمرار الاعتداء الإيراني الغاشم، حيث تواصل الجهات المعنية متابعة الأوضاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة المختصة تنسيقها، ورفعت مستويات الجاهزية تأكيداً على أن أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين يمثلان أولوية قصوى مع الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تمس استقرار المملكة.

وفي هذا الإطار، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 84 صاروخاً و147 طائرة مسيَّرة استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها: «إنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة».

وأعلن مجلس الدفاع المدني في البحرين حظر التجمعات في الشوارع والميادين العامة؛ وذلك حفاظاً على سلامة الناس، وتعزيزاً لإجراءات الحماية المدنية.