الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البحرين تكثف جهودها لضمان الأمن والاستقرار

البحرين تكثف جهودها لضمان الأمن والاستقرار
8 مارس 2026 04:36

المنامة (الاتحاد)

تشهد مملكة البحرين تطورات متلاحقة في ظل المستجدات الإقليمية واستمرار الاعتداء الإيراني الغاشم، حيث تواصل الجهات المعنية متابعة الأوضاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة المختصة تنسيقها، ورفعت مستويات الجاهزية تأكيداً على أن أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين يمثلان أولوية قصوى مع الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تمس استقرار المملكة.
وفي هذا الإطار، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 84 صاروخاً و147 طائرة مسيَّرة استهدفت مملكة البحرين.
وأكدت القيادة العامة في بيان لها: «إنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة».
وأعلن مجلس الدفاع المدني في البحرين حظر التجمعات في الشوارع والميادين العامة؛ وذلك حفاظاً على سلامة الناس، وتعزيزاً لإجراءات الحماية المدنية.

أخبار ذات صلة
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
السعودية تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون ودول عربية وإسلامية
إيران
البحرين
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©