اندلاع حريق بعد هجوم بمسيرات على مرفأ نفطي في جنوب روسيا

موسكو، كييف (وكالات)



أعلن مسؤولون، أمس، أن هجمات جوية أوكرانية متجددة استهدفت منشآت طاقة في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية ومستودع نفط في منطقة كراسنودار.

وقال حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف: إن هجوماً أوكرانياً بالصواريخ أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء. وأضاف جلادكوف أن هناك أيضاً مشكلات في إمدادات المياه والتدفئة. وفي مدينة أرمافير بمنطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود، اندلع حريق في مستودع نفط جراء هجوم بطائرات مسيرة، وامتد الحريق على مساحة 700 متر مربع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 72 طائرة مسيرة أوكرانية. من جانبها، أعلنت أوكرانيا، أمس، عن تعرضها لهجمات روسية جديدة باستخدام صاروخين من طراز «إسكندر» و117 طائرة مسيرة.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن طائرة مسيرة أصابت أيضا قطاراً كان يقل نحو 200 راكب على الخط الرابط بين كييف ومنطقة سومي شمال شرقي البلاد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.