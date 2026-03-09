الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اندلاع حريق بعد هجوم بمسيرات على مرفأ نفطي في جنوب روسيا

رجال إنقاذ يعملون في موقع تعرض لقصف روسي في خاركيف (أ ف ب)
9 مارس 2026 04:42

موسكو، كييف (وكالات)

أعلن مسؤولون، أمس، أن هجمات جوية أوكرانية متجددة استهدفت منشآت طاقة في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية ومستودع نفط في منطقة كراسنودار. 
وقال حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف: إن هجوماً أوكرانياً بالصواريخ أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء. وأضاف جلادكوف أن هناك أيضاً مشكلات في إمدادات المياه والتدفئة.  وفي مدينة أرمافير بمنطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود، اندلع حريق في مستودع نفط جراء هجوم بطائرات مسيرة، وامتد الحريق على مساحة 700 متر مربع. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 72 طائرة مسيرة أوكرانية. من جانبها، أعلنت أوكرانيا، أمس، عن تعرضها لهجمات روسية جديدة باستخدام صاروخين من طراز «إسكندر» و117 طائرة مسيرة. 
وذكرت السلطات الأوكرانية أن طائرة مسيرة أصابت أيضا قطاراً كان يقل نحو 200 راكب على الخط الرابط بين كييف ومنطقة سومي شمال شرقي البلاد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

أخبار ذات صلة
انخفاض أسعار النفط
المفوضية الأوروبية: ⁠ملتزمون بالوقوف جانب أوكرانيا
روسيا
مسيرات
اندلاع حريق
النفط
بيلجورود
أوكرانيا
حريق
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©