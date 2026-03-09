ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في كينيا

قالت الحكومة الكينية في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأحد إن ​عدد القتلى جراء السيول في العاصمة نيروبي وأماكن أخرى ارتفع إلى المثلين تقريبا ليصل إلى ⁠42 شخصا.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الجمعة ​في سيول واسعة النطاق، مما أدى ​إلى ‌غرق بعض الأشخاص وجرف ⁠المركبات ​وتعطل الرحلات الجوية في أكبر مطار في البلاد.

وكان عدد القتلى السابق 23 شخصاً.

وقال جيفري كيرينجا روكو وزير الخدمة ‌العامة في البيان، إن فرق الإغاثة من الهيئات ‌المختلفة، بما في ذلك الجيش، يواصلون عمليات البحث والإنقاذ في أنحاء البلاد.

وأضاف "لا تزال ​مهمة البحث جارية من قبل فرق الإغاثة من مختلف الهيئات.

وتسببت السيول أيضا في أضرار جسيمة للبنية ‌التحتية وسبل العيش.

وقال الرئيس وليام روتو يوم السبت إنه أصدر أمرا بتقديم المواد الغذائية من ​الاحتياطي الاستراتيجي ‌الوطني ⁠للعائلات ‌المتضررة من السيول.

ويقول خبراء ‌إن الاحتباس الحراري يفاقم السيول والجفاف في شرق إفريقيا من خلال ⁠تركيز هطول الأمطار في فترات أقصر ​وجعلها أكثر كثافة.



