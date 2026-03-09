ماكرون: الهجوم على قبرص هجوم على أوروبا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن أي هجوم على قبرص هو هجوم على أوروبا بأكملها.

خلال وجوده في بافوس ضمن زيارة للجزيرة بعد استهدافها بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، قال ماكرون "عندما تتعرض قبرص للهجوم، فإن أوروبا هي التي تتعرض للهجوم".

وأدلى بهذه التصريحات برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي كان يقف إلى جانب الرئيسين القبرصي .

وأضاف الرئيس الفرنسي "من الواضح أن الدفاع عن قبرص قضية محورية لبلدكم، ولجارتكم وشريكتكم وصديقتكم اليونان، وكذلك لفرنسا، ومن ثم للاتحاد الأوروبي".

وزار ماكرون، المطار العسكري في بافوس، جنوب غرب الجزيرة المتوسطية، والذي استُهدف بطائرة مسيّرة بعد وقت قصير من بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في 28 فبراير الماضي.

وقال رئيس الوزراء اليوناني "لن نقبل بتعريض أي شبر من الأراضي الأوروبية، ومنها قبرص، للخطر"، مؤكدا أن ما يتم القيام به هي "عمليات دفاعية بحتة، بعيدة كل البعد من أي اشتباك عسكري".

فقد نشرت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فرقاطة في المنطقة.