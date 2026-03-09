الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انفجارات عنيفة تهز طهران ومدنا إيرانية

دخان كثيف يتصاعد إثر قصف على إيران
9 مارس 2026 18:15

هزت انفجارات عنيفة طهران ومدنا إيرانية أخرى، اليوم الاثنين، حيث تتعرض العاصمة الإيرانية لهجوم مجددا، وتحدث شهود عيان عن سماع أصوات طائرات مقاتلة تحلق فوق طهران تقترب من الشمال فوق قمم جبال "ألبرز".
وقال السكان المحليون إنه تم قصف مجمع حكومي يضم مراكز شرطة ومباني قضائية ومكاتب إدارية في مدينة كرج المكتظة بالسكان في ضواحي طهران.
وقال أحد السكان "المباني كانت تهتز كما لو كان هناك زلزال".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ موجة موسعة من الهجمات في مدينتي طهران وأصفهان بالإضافة إلى جنوب البلاد. 
في أصفهان، ​ذكر التلفزيون الرسمي أن صوت انفجارات قريبة ناجمة على ما يبدو عن غارات جوية دوت في المدينة.

أخبار ذات صلة
«حكماء المسلمين» يعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة
خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن
المصدر: وكالات
إيران
طهران
حرب
انفجارات
آخر الأخبار
«حكماء المسلمين» يعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة
علوم الدار
«حكماء المسلمين» يعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة
10 مارس 2026
خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن
علوم الدار
خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن
10 مارس 2026
الكويت تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة
علوم الدار
الكويت تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة
10 مارس 2026
البحرين تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي قواتها المسلحة
علوم الدار
البحرين تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي قواتها المسلحة
10 مارس 2026
السعودية تعزي الإمارات والكويت في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية
علوم الدار
السعودية تعزي الإمارات والكويت في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية
10 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©