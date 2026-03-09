انفجارات عنيفة تهز طهران ومدنا إيرانية

هزت انفجارات عنيفة طهران ومدنا إيرانية أخرى، اليوم الاثنين، حيث تتعرض العاصمة الإيرانية لهجوم مجددا، وتحدث شهود عيان عن سماع أصوات طائرات مقاتلة تحلق فوق طهران تقترب من الشمال فوق قمم جبال "ألبرز".

وقال السكان المحليون إنه تم قصف مجمع حكومي يضم مراكز شرطة ومباني قضائية ومكاتب إدارية في مدينة كرج المكتظة بالسكان في ضواحي طهران.

وقال أحد السكان "المباني كانت تهتز كما لو كان هناك زلزال".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ موجة موسعة من الهجمات في مدينتي طهران وأصفهان بالإضافة إلى جنوب البلاد.

في أصفهان، ​ذكر التلفزيون الرسمي أن صوت انفجارات قريبة ناجمة على ما يبدو عن غارات جوية دوت في المدينة.