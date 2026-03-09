روبيو: إيران تحاول "أخذ العالم رهينة"

اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إيران بمحاولة جعل العالم "رهينة" لها عبر إطلاقها الصواريخ والمسيّرات على دول عدة ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وقال روبيو "أعتقد أننا نرى جميعا حاليا التهديد الذي يشكّله هذا النظام الديني للمنطقة والعالم. هم يحاولون أخذ العالم رهينة".

وأضاف "يهاجمون الدول المجاورة، ومنشآتها للطاقة، وسكانها المدنيين"، مشيرا إلى أن "هدف هذه المهمة هو تدمير قدرتهم على مواصلة القيام بذلك، ونحن على طريق تحقيق ذلك".

وأوضح روبيو أن نظام الحُكم القائم في إيران "بنى أسسه، للأسف، على الاعتداء على الرجال والنساء الشجعان في جهازنا الخارجي والمدني".