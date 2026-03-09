الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الرئيس السوري يبحث والمجلس الأوروبي التطورات العسكرية في المنطقة

9 مارس 2026 23:26

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاجتماع الذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين، مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط بدعوة من رئاسة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية تناول التطورات العسكرية في المنطقة وسبل خفض التصعيد ودعم المسار الدبلوماسي.
وذكرت الرئاسة السورية أن الرئيس الشرع أكد أن التصعيد الراهن يمثل تهديدا وجوديا للمنطقة بأسرها فإغلاق مضيق هرمز والضربات على البنية التحتية للطاقة في الخليج تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. 

وأضاف الشرع: «سوريا الواقعة على مفترق جغرافي بين ثلاث جبهات مشتعلة تتعرض لتداعيات مباشرة وخطيرة نتيجة هذه التطورات، كان موقفنا ولا يزال ثابتا في إدانة كافة أشكال الاعتداءات التي تطال السيادة العربية وما نشهده من محاولات إيرانية مستمرة».

المصدر: د ب أ
