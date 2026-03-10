الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق

قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
10 مارس 2026 13:39

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، وعدته عملاً مرفوضاً يشكّل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويُعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي، ويقوّض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً.

وجدّدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب، التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.

المصدر: وام
