الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى

القدس (وكالات)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمام حركة الزوّار والمصلين، لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى ومداخل المدن والبلدات بالضفة الغربية.

وفي السياق، تواصل إسرائيل فرض قيود مشددة على أداء الصلاة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث تسمح بدخول 50 مصلياً فقط لكل صلاة منذ الجمعة الماضي، وذلك تزامناً مع دخول العشر الأواخر من رمضان.

واعتبر مدير المسجد، معتز أبو سنينة،

هذا الإجراء تعسفياً وينتهك القوانين الدولية وحق العبادة، مطالباً بفتح المسجد أمام جميع المصلين دون قيود.