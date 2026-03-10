الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البحرين: هجمات إيران اعتداءات آثمة وجرائم سافرة

وزارة الخارجية البحرينية
11 مارس 2026 03:13

المنامة (الاتحاد)

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأعيان المدنية والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية والنفطية ومحطات تحلية المياه في مملكة البحرين وعدد من الدول العربية.
وقالت الوزارة في بيان: إن «هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً لحياة المدنيين والمقيمين، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
ودانت الوزارة على وجه الخصوص الاعتداءات الإيرانية الجبانة التي استهدفت مناطق مدنية مأهولة بالسكان في مملكة البحرين، بما في ذلك منطقة سترة والعاصمة المنامة، وما أسفرت عنه من وقوع وفيات وإصابات خطيرة في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وترويع الآمنين خلال شهر رمضان المبارك باعتبارها اعتداءات آثمة وغير مبررة وجرائم سافرة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والتعاليم الدينية السمحة وكافة القيم والأعراف الإنسانية والأخلاقية.

البحرين
إيران
الاعتداء الإيراني
الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
