الأخبار العالمية

قطر: الاعتداء الإيراني تصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة

شعار وزارة الخارجية القطرية
11 مارس 2026 03:14

الدوحة (الاتحاد)

جددت قطر إدانتها للاعتداء الإيراني السافر على أراضيها، في رسالة بعثت بها إلى أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر مارس.
وتناولت الرسالة، وهي السابعة من نوعها، وفق وزارة الخارجية القطرية، مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها.
 وقامت بتوجيه الرسالة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.
وقالت الرسالة إن «الاعتداء الإيراني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة».
وأكدت قطر احتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية.

قطر
إيران
الاعتداء الإيراني
أنطونيو جوتيريش
الأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
وزارة الخارجية القطرية
