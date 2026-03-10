الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

العراق يمدد إغلاق مجاله الجوي

شظايا من صاروخ إيراني سقطت قرب مدينة بابل العراقية (أ ف ب)
11 مارس 2026 03:14

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أمس، تمديداً جديداً لإغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة أخرى تنتهي عند الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي من يوم الجمعة.
وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان، إن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي مؤقت استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني، وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يعاد تقييمه وفقاً للمستجدات.
في غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، خلال اتصال هاتفي، من وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأوضاع في المنطقة والتباحث في آخر التطورات الإقليمية الراهنة.
وأكد السوداني التزام العراق بـ«حماية البعثات والسفارات والقنصليات الممثلة على أراضيه، وهي من صلب مهام وواجبات قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها وصنوفها».
وبين السوداني «أهمية ضمان عدم استخدام الأجواء والأراضي والمياه العراقية في أيّ عمل عسكري يستهدف دول الجوار أو المنطقة»، مشدداً على «التزام العراق بموقفه بعدم الدخول في الأعمال العسكرية، مثلما يرفض الزج به في الصراعات الدائرة، ويرفض خرق أجوائه من أيّ جهة كانت».

آخر الأخبار
