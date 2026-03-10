الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«حكماء المسلمين» يدين بشدة استهداف قنصلية الإمارات في إقليم كردستان العراق

«حكماء المسلمين» يدين بشدة استهداف قنصلية الإمارات في إقليم كردستان العراق
11 مارس 2026 01:54

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات الغادرة التي تستهدف البعثات والمقار الدبلوماسية، مشيرًا إلى أنَها تعد انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية، وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد مجلس حكماء المسلمين تأكيد رفضه الاعتداءات السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول العربية.

المصدر: وام
حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
أحمد الطيب
شيخ الأزهر
الأزهر الشريف
هجوم إرهابي
إيران
الطائرات المسيرة
الصواريخ الباليستية
الإمارات
كردستان العراق
قنصلية الإمارات
