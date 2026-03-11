إجلاء 18 الفاً من مدينة ألمانية بسبب قنبلة من الحرب العالمية

بدأت السلطات في مدينة دريسدن الالمانية تنفيذ عمليات إخلاء واسعة النطاق لجزء كبير من وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا، بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من جسر كارولا القديم.

وأفاد قسم الإطفاء في المدينة بأن فحص جسمين مشبوهين على ضفاف نهر "إلبه" من جهة "نويشتات" (المدينة الجديدة) أكد أن أحدهما عبارة عن قنبلة جوية بريطانية تزن 250 كيلوجراما، ومن المقرر الشروع في إبطال مفعولها اليوم.

وبحسب فرق الإطفاء، تعد هذه أكبر عملية إخلاء تشهدها مدينة دريسدن حتى الآن؛ حيث سيضطر حوالي 18 ألف شخص من السكان، بالإضافة إلى المسافرين والسياح، إلى مغادرة منطقة الحظر التي يبلغ نصف قطرها 1000 متر حول موقع العثور على القنبلة.