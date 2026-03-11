الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء 18 الفاً من مدينة ألمانية بسبب قنبلة من الحرب العالمية

إجلاء 18 الفاً من مدينة ألمانية بسبب قنبلة من الحرب العالمية
11 مارس 2026 09:15

بدأت السلطات في مدينة دريسدن الالمانية تنفيذ عمليات إخلاء واسعة النطاق لجزء كبير من وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا، بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من جسر كارولا القديم.

 

وأفاد قسم الإطفاء في المدينة بأن فحص جسمين مشبوهين على ضفاف نهر "إلبه" من جهة "نويشتات" (المدينة الجديدة) أكد أن أحدهما عبارة عن قنبلة جوية بريطانية تزن 250 كيلوجراما، ومن المقرر الشروع في إبطال مفعولها اليوم.

 

وبحسب فرق الإطفاء، تعد هذه أكبر عملية إخلاء تشهدها مدينة دريسدن حتى الآن؛ حيث سيضطر حوالي 18 ألف شخص من السكان، بالإضافة إلى المسافرين والسياح، إلى مغادرة منطقة الحظر التي يبلغ نصف قطرها 1000 متر حول موقع العثور على القنبلة.

المصدر: وام
إجلاء
ألمانيا
قنبلة
الحرب
الحرب العالمية الثانية
