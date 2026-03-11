الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج

مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
12 مارس 2026 03:52

بكين (وكالات)

قال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين لا توافق على الاعتداءات على دول الخليج العربي، وتندد بجميع الهجمات العشوائية على المدنيين.
وأضاف جيانج خلال مؤتمر صحفي، أمس، أن بلاده «تعارض بشدة انتهاك سيادة وأمن الدول الأخرى، وتعارض إساءة استخدام القوة ومنطق شريعة الغاب».
وعبر المتحدث عن «قلق بلاده العميق إزاء استمرار الأعمال القتالية وتداعياتها التي امتدت إلى الدول المجاورة»، معتبراً أن «استخدام القوة ليس الطريقة الصحيحة لحل النزاعات الدولية، وأن استمرار الصراع أو تصعيده لن يحقق أي فائز، بل سيدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى هاوية خطيرة، ويجلب مزيداً من الكوارث لشعوب دول المنطقة».
وشدد المتحدث على أن «الأولوية الملحة الآن هي أن توقف جميع الأطراف عملياتها العسكرية فوراً، وأن تعود إلى مسار حل القضايا عبر الحوار والتفاوض، والعمل معاً للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم».

الصين
إيران
دول الخليج
دول الخليج العربي
وزارة الخارجية الصينية
الاعتداء الإيراني
