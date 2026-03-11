سويسرا تغلق سفارتها في طهران

جنيف (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أمس، إغلاق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتاً في ظل تصاعد التوترات الأمنية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في بيان: «إن القرار جاء نتيجة تزايد المخاطر الأمنية عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وكذلك الاعتداءات التي نفذتها إيران على دول عدة في المنطقة، الأمر الذي جعل من الصعب ضمان سلامة طاقم السفارة».

وأوضح البيان: «إن سفير سويسرا لدى إيران أوليفييه بانجيرتر و5 موظفين سويسريين غادروا إيران براً الأربعاء، وأصبحوا خارجها بأمان، وذلك بعد أن غادر 4 موظفين آخرين إيران في الثالث من مارس الجاري»، مشيراً إلى أن طاقم السفارة سيعود إلى طهران فور تحسن الأوضاع الأمنية.

وأكد في الوقت نفسه مواصلة سويسرا أداء دورها بالحفاظ على قنوات الاتصال بين الولايات المتحدة وإيران بالتنسيق مع الجانبين.

وأشار إلى أن «مهمة تمثيل المصالح الأميركية التي تضطلع بها سويسرا منذ عام 1980 في إيران مستمرة من خارج الأراضي الإيرانية، وأن الدولة ستواصل بالنيابة عن السلطات الأميركية إبلاغ الرعايا الأميركيين في إيران بالمخاطر والإجراءات المتخذة عبر موقع قسم المصالح الأجنبية».

وأضاف البيان أن السلطات السويسرية أبلغت كلاً من الولايات المتحدة وإيران بقرار الإغلاق المؤقت ومغادرة الموظفين، مؤكدةً استمرارها في نقل الرسائل بين الطرفين عندما يرى الجانبان ذلك مناسباً.