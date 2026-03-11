الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سويسرا تغلق سفارتها في طهران

السفارة السويسرية في طهران
12 مارس 2026 03:51

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أمس، إغلاق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتاً في ظل تصاعد التوترات الأمنية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة في بيان: «إن القرار جاء نتيجة تزايد المخاطر الأمنية عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وكذلك الاعتداءات التي نفذتها إيران على دول عدة في المنطقة، الأمر الذي جعل من الصعب ضمان سلامة طاقم السفارة».
وأوضح البيان: «إن سفير سويسرا لدى إيران أوليفييه بانجيرتر و5 موظفين سويسريين غادروا إيران براً الأربعاء، وأصبحوا خارجها بأمان، وذلك بعد أن غادر 4 موظفين آخرين إيران في الثالث من مارس الجاري»، مشيراً إلى أن طاقم السفارة سيعود إلى طهران فور تحسن الأوضاع الأمنية.
وأكد في الوقت نفسه مواصلة سويسرا أداء دورها بالحفاظ على قنوات الاتصال بين الولايات المتحدة وإيران بالتنسيق مع الجانبين.
وأشار إلى أن «مهمة تمثيل المصالح الأميركية التي تضطلع بها سويسرا منذ عام 1980 في إيران مستمرة من خارج الأراضي الإيرانية، وأن الدولة ستواصل بالنيابة عن السلطات الأميركية إبلاغ الرعايا الأميركيين في إيران بالمخاطر والإجراءات المتخذة عبر موقع قسم المصالح الأجنبية».
وأضاف البيان أن السلطات السويسرية أبلغت كلاً من الولايات المتحدة وإيران بقرار الإغلاق المؤقت ومغادرة الموظفين، مؤكدةً استمرارها في نقل الرسائل بين الطرفين عندما يرى الجانبان ذلك مناسباً.

سويسرا
طهران
إيران
السفارة السويسرية
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اليوم 03:52
رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع تعرض لهجوم روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اليوم 03:52
تصاعد الدخان من خزانات الوقود في ميناء صلالة - رويترز
الأخبار العالمية
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
اليوم 03:52
جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
اليوم 03:52
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©