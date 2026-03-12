الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأخبار العالمية

الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران

آثار قصف في طهران
12 مارس 2026 23:45

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قصفت نحو ستة آلاف هدف منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير الفائت.
وقالت القيادة المركزية (سنتكوم)، المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة، إن بين تلك الأهداف نحو تسعين سفينة إيرانية 30 منها كانت مخصصة لزرع الألغام.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه يشن سلسلة جديدة من الضربات التي تستهدف بنى تحتية في طهران، في اليوم الثالث عشر من الحرب في إيران.
وقال، في بيان، إن "الجيش الاسرائيلي بدأ للتو سلسلة جديدة من الضربات واسعة النطاق والتي تستهدف البنى التحتية".

أخبار ذات صلة
البحرين تعلن اعتراض وتدمير 114 صاروخاً و90 طائرة مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم
ترامب: إيران تقترب من نهاية المطاف
المصدر: وكالات
