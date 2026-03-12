عشرات القتلى بهجمات بـ«مسيّرات» في السودان

الخرطوم (الاتحاد، وكالات)

قُتل عشرات المدنيين في هجمات بواسطة طائرات مسيّرة في الجنوب السوداني خلال اليومين الماضيين، وفق ما أفادت مصادر طبية، في حين تشهد المنطقة معارك تعد من الأعنف منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل نحو ثلاث سنوات.

وفي ولاية النيل الأبيض الواقعة إلى الشرق من ولاية جنوب كردفان التي تشهد حالياً على نحو شبه يومي هجمات بمسيّرات، أوقعت ضربة بواسطة مسيّرة 17 قتيلاً مدنياً، وفق ما أفاد مصدر طبي في مستشفى محلي. ومن بين القتلى أحد أفراد الطواقم الصحية المتمركزة في مدينة «الدويم».

وقال المصدر إن هناك 9 جرحى على الأقل تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. وفي ولاية غرب كردفان، قُتل 40 شخصاً على الأقل في هجوم بطائرة مسيَّرة على شاحنة صغيرة كانت تقل عشرات الأشخاص لحضور جنازة، بحسب ما أفاد مصدر طبي في مستشفى محلي.

وقال المصدر في مستشفى أبوزبد «قُتل 40 شخصاً غالبيتهم من النساء، عندما استهدفت مسيَّرة عربة في الطريق ما بين أبوزبد والفولة». وأسفرت ضربة شنتها القوات المسلحة السودانية بطائرة مسيَّرة يوم الأحد الماضي، على نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 20 آخرين، بحسب منظمة «أطباء بلا حدود».

وأعلنت الإدارة المحلية أن هجوم القوات المسلحة استهدف سوقاً في المدينة.