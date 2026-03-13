3 قتلى بضربة روسية شرق أوكرانيا

كييف (وكالات)

قُتل ثلاثة أشخاص في ضربة روسية أمس على شرق أوكرانيا، طالت حافلة قرب بلدة كوبيانسك التي يحاول الجيش الروسي استعادة السيطرة عليها.

وقال محققون محليون «قُتل ثلاثة أشخاص نتيجة الضربة هم سائق الحافلة وراكبان». وأضافوا أن الحافلة كانت بالقرب من قرية نوفا أولكساندريفكا عندما أصيبت بصاروخ، ونشر المحققون صوراً لحافلة نوافذها محطمة. وتعثرت محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة لوضع حد لنزاع مستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وفي السياق، قال المتحدث باسم ‌الكرملين دميتري بيسكوف، ​أمس، إن روسيا لا يساورها أي قلق من أن حرب إيران ⁠ستقلل من اهتمام الولايات المتحدة بالتوسط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا. ⁠