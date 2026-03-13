سوريا.. انفجار في ثكنة عسكرية بحمص

دمشق (الاتحاد)

دوّى انفجار قوي، أمس، في الأحياء الشرقية من مدينة حمص، وسط سوريا، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان، وشوهدت من مناطق عدة في المدينة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية ومصادر محلية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى إصابة 11 شخصاً جراء الانفجار، بينهم طفلان، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، بينما لم تتوافر معلومات مؤكدة عن وقوع وفيات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن دوي الانفجار سُمع في عدد من الأحياء الشرقية بالمحافظة، في حين أظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة دخان كبيرة ترتفع من موقع الانفجار.

وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع داخل ثكنة عسكرية مهجورة في حي العباسية شرقي حمص، مرجحاً أن يكون ناجماً عن انفجار صاروخ قديم نتيجة سوء التعامل معه.

من جهتها، أفادت مصادر محلية بأن الانفجار نجم عن صاروخ دفاع جوي قديم داخل الثكنة التي كانت تستخدم سابقاً ككتيبة للدفاع الجوي قبل أن تصبح مهجورة منذ سقوط النظام السوري السابق.