«تريندز»: تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية تحول مهم

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان «تصنيف جماعة الإخوان السودانية منظمة إرهابية ودلالاته»، تناولت أبعاد القرار الأميركي الأخير وتداعياته السياسية والأمنية على الصراع في السودان، ومستقبل جماعة الإخوان في المنطقة، حيث يؤدي التصنيف إلى إضعاف النفوذ السياسي والتنظيمي للإخوان داخل مؤسسات الدولة.

وأوضحت الدراسة أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بتصنيف جماعة الإخوان السودانية منظمة إرهابية يمثّل تحولاً مهماً في المقاربة الدولية تجاه الإسلاموية السياسية، عندما تتحوّل من فاعل أيديولوجي إلى فاعل أمني مسلح يهدد استقرار الدول.

وبيّنت الدراسة أن التجربة السودانية تقدم نموذجاً واضحاً لكيفية انتقال الجماعة من العمل السياسي إلى توظيف العنف المسلح واختراق مؤسسات الدولة، وهو ما أسهم في تعميق الأزمة البنيوية التي يعانيها السودان منذ عقود، خاصة مع تغلغل شبكات إخوانية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية. وأشارت الدراسة إلى أن القرار الأميركي استند إلى جملة من الممارسات، أبرزها استخدام العنف ضد المدنيين، إضافة إلى مشاركة الجماعة في الحرب الدائرة في السودان عبر آلاف المقاتلين، وتلقي بعضهم تدريباً ودعماً من إيران.