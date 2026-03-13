السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«تريندز»: تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية تحول مهم

«تريندز»: تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية تحول مهم
14 مارس 2026 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان «تصنيف جماعة الإخوان السودانية منظمة إرهابية ودلالاته»، تناولت أبعاد القرار الأميركي الأخير وتداعياته السياسية والأمنية على الصراع في السودان، ومستقبل جماعة الإخوان في المنطقة، حيث يؤدي التصنيف إلى إضعاف النفوذ السياسي والتنظيمي للإخوان داخل مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بتصنيف جماعة الإخوان السودانية منظمة إرهابية يمثّل تحولاً مهماً في المقاربة الدولية تجاه الإسلاموية السياسية، عندما تتحوّل من فاعل أيديولوجي إلى فاعل أمني مسلح يهدد استقرار الدول. 
وبيّنت الدراسة أن التجربة السودانية تقدم نموذجاً واضحاً لكيفية انتقال الجماعة من العمل السياسي إلى توظيف العنف المسلح واختراق مؤسسات الدولة، وهو ما أسهم في تعميق الأزمة البنيوية التي يعانيها السودان منذ عقود، خاصة مع تغلغل شبكات إخوانية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية. وأشارت الدراسة إلى أن القرار الأميركي استند إلى جملة من الممارسات، أبرزها استخدام العنف ضد المدنيين، إضافة إلى مشاركة الجماعة في الحرب الدائرة في السودان عبر آلاف المقاتلين، وتلقي بعضهم تدريباً ودعماً من إيران.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
الحرب في السودان
الصراع في السودان
السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
الإخوان
الإخوان الإرهابية
الإخوان المسلمون
منظمة إرهابية
المنظمات الإرهابية
أميركا
وزارة الخارجية الأميركية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©