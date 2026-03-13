ترامب يتوعد إيران "بضربات قوية" الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه "ضربات قوية لإيران خلال الأسبوع المقبل".

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية بثت اليوم الجمعة "سوف نواصل ضربهم بقوة خلال الأسبوع المقبل... لقد دمرنا معظم صواريخهم".

كان الرئيس الأميركي حذّر، على شبكته "تروث سوشال"، من أن للولايات المتحدة "قوة نارية لا مثيل لها، وذخيرة غير محدودة، وكل الوقت الذي نحتاجه، انظروا ماذا سيحدث".

وأضاف "نحن بصدد تدمير كامل للنظام الإرهابي الإيراني، عسكريا واقتصاديا وبطرق أخرى".

وأوضح أن "القوات البحرية الإيرانية لم تعد موجودة، وقواتهم الجوية انتهت، وصواريخهم وطائراتهم المسيّرة وكل ما عدا ذلك تجري إبادته".

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي.

وقال هيغسيث، في مؤتمر صحافي "بين السلاح الجوي التابع لنا وذاك التابع لإسرائيل، تمّ قصف أكثر من 15 ألف هدف. وهذا يزيد عن ألف هدف يوميا"، متوعدا بأنّ اليوم الجمعة سيشهد أكبر حجم من الضربات حتى الآن.