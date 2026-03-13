السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أردوغان يتعهد برد "مناسب ومتزن" على هجمات إيران

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
13 مارس 2026 22:56

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، برد "مناسب ومتزن" على الهجمات الإيرانية على بلاده.
جاء ذلك ‌بعد اعتراض صاروخ ​باليستي إيراني ثالث أُطلق باتجاه تركيا.

وأكد أردوغان، خلال مأدبة ‌إفطار، أن تجنب الانخراط في الحرب يمثل أولوية قصوى لتركيا، لكن بلاده ‌مستعدة لمواجهة جميع التهديدات.
وقال "نتصرف بحذر شديد ضد المؤامرات والفخاخ والاستفزازات التي تسعى لجرّ بلادنا إلى الحرب"،
وأضاف أردوغان "إن إبقاء بلادنا بعيدا عن هذا الأتون هو أولويتنا القصوى".
وأكد الرئيس التركي "خلال هذه ​العملية، نتخذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع ​أي ‌تهديدات ⁠تستهدف ‌مجالنا ‌الجوي، تماما كما فعلنا ⁠الليلة الماضية".

المصدر: وكالات
تركيا
رجب طيب أردوغان
إيران
الحرب
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©