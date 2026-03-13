أردوغان يتعهد برد "مناسب ومتزن" على هجمات إيران

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، برد "مناسب ومتزن" على الهجمات الإيرانية على بلاده.

جاء ذلك ‌بعد اعتراض صاروخ ​باليستي إيراني ثالث أُطلق باتجاه تركيا.

وأكد أردوغان، خلال مأدبة ‌إفطار، أن تجنب الانخراط في الحرب يمثل أولوية قصوى لتركيا، لكن بلاده ‌مستعدة لمواجهة جميع التهديدات.

وقال "نتصرف بحذر شديد ضد المؤامرات والفخاخ والاستفزازات التي تسعى لجرّ بلادنا إلى الحرب"،

وأضاف أردوغان "إن إبقاء بلادنا بعيدا عن هذا الأتون هو أولويتنا القصوى".

وأكد الرئيس التركي "خلال هذه ​العملية، نتخذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع ​أي ‌تهديدات ⁠تستهدف ‌مجالنا ‌الجوي، تماما كما فعلنا ⁠الليلة الماضية".