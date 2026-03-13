البحرين تعترض وتدمر 121 صاروخا و193 مسيّرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين تمكنت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم من اعتراض وتدمير 121 صاروخا و193 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.